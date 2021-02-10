Όμορφο σκηνικό με Τιμούρ – Κέρκεζ

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Λίγο πριν την έναρξη του ντέρμπι στο Παπαδόπουλος οι δύο κόουτς είχαν θερμό εναγκαλισμό.

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