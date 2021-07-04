Ομονοιάτικο «κτύπημα» ο Φαμπιάνο (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Ο Φαμπιάνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανάρτησε φωτογραφία από το φιλικό της Ομόνοιας ενάντια στη Βίσλα Πλοκ, στο Κίελτσε της Πολωνίας, όπου βρίσκεται για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.

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