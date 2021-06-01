Ολοπράσινο εξώφυλλο με τον τίτλο η Ομόνοια (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Themasports.com
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Όπως αναμενόταν, η Πρωταθλήτρια Ομόνοια άλλαξε τη φωτογραφία εξωφύλλου της στο Facebook και ανέβασε μία όπου απεικονίζονται όλοι όσοι αποτελούν το πράσινο “οικοδόμημα”, με τον τίτλο του πρωταθλητή σε… περίοπτη θέση!

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