Ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου της ΑΕΛ για την «Κίτρινη Γραμμή»:

«Ολοκληρώθηκε ο 12ος κύκλος παραδόσεων πακέτων τροφίμων της Κίτρινης Γραμμής βοήθειας και αλληλεγγύης, σε ευάλωτες οικογένειες σε ολόκληρη τη Κύπρο.

Για ακόμα μια φορά περισσότερα από 1000 πακέτα έχουν διανεμηθεί σε ευπαθείς συμπολίτες μας.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους στηρίζουν τη προσπάθεια μας:

Andreas Sofocleous Group of Companies

Proteas Management Services

Natural Life Ltd

Freshland Cyprus

SIH Trading Ltd

Alokozay General Trading Ltd

Londou Trading Ltd

Promo Trading Ltd

Κρεαταγορά Α/φοι Κουντουρου

Pantelis Soteriou Food Suppliers

Παραδεισιώτης

Best Value Ltd

Laiko Cosmos Ltd

LOEL Winery

Wallabies Couriers

Domestil Trading Ltd

Και όλους όσους στηρίζουν την Κίτρινη Γραμμή με προσωπική τους πρωτοβουλία, είτε μέσω εισφορών, είτε μέσω αγαθών!».