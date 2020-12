Ολοκληρώθηκε ο 10ος κύκλος παραδόσεων πακέτων τροφίμων και η χριστουγεννιάτικη εκστρατεία συλλογής παιχνιδιών

Ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου της ΑΕΛ για την «Κίτρινη Γραμμή»:

«Τελικά όλοι μαζί μπορούμε!!!

H Kίτρινη γραμμή βοήθειας και αλληλεγγύης, ανακοινώνει ότι τόσο ο 10ος κύκλος παραδόσεων πακέτων τροφίμων, όσο και η χριστουγεννιάτικη εκστρατεία συλλογής παιχνιδιών έχουν ολοκληρωθεί σήμερα, τελευταία μέρα του 2020 που έφερε αρνητικές και οδυνηρές συνέπειες στις ζωές πολλών συνανθρώπων μας.

Πιστοί στο σκοπό και τη δράση μας τρέξαμε μια εκστρατεία συλλογής παιχνιδιών, σε μια προσπάθεια να δώσουμε χαμόγελο στα παιδιά τα όποια οι γονείς τους αδυνατούν φέτος να αγοράσουν δώρο.

Έχουμε καταφέρει με την υποστήριξη του κόσμου να συλλέξουμε πάνω από 500 παιχνίδια τα οποία έχουμε διανείμει μέσω οργανώσεων, δήμων, σχολείων και συλλογικοτήτων στα παιδιά χαρίζοντας τους χαρά και χαμόγελα.

Συνολικά σε αυτό τον κύκλο παραδόσεων η κίτρινη γραμμή έχει παραδόσεις πάνω από 1,500 πακέτα με τα βασικά είδη σε ευπαθείς ομάδες συνανθρώπων μας, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι από τον Μάρτιο που ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία μέχρι και σήμερα έχουμε ετοιμάσει και μοιράσει πέραν των 12,000 πακέτων τροφίμων.

Όλη αυτή η προσπάθεια δε θα ήταν εφικτή χωρίς τη στήριξη των φίλων της Κίτρινης γραμμής αλλά και όλων όσων ανταποκρίθηκαν στην έκκληση μας για τη συλλογή των παιχνιδιών.

Θεωρούμε καθήκον να σας ευχαριστήσουμε για τη προσφορά σας σε μια περίοδο που οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες είναι δύσκολες. Μαζί κάναμε, έστω και για λίγο, τον κόσμο κάπως καλύτερο!

Ευχόμαστε σε όλους καλή χρονιά με τις πιο αισιόδοξες μας ευχές για το 2021.

Θερμές ευχαριστίες στους χορηγούς μας:

Παρακαλούμε όσους επιθυμούν να προσφέρουν είτε με οικονομική βοήθεια, είτε βοήθεια μέσω προϊόντων όπως επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 99383800 ή με κατάθεση στον κάτωθι Τραπεζικό Λογαριασμό:

Hellenic Bank Kentro Parochis Kin. Yp. A. Sofocleous

AP. ΛOΓAPIAΣMOY: 241-01-717586-02

IBAN:CY30 0050 0241 0002 4101 7175 8602».