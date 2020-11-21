Ολοκλήρωσε και περιμένει Απόλλωνα (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

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Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το αυριανό ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής με τον Απόλλωνα.

«Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για τον αυριανό αγώνα κόντρα στον Απόλλωνα» αναφέρει η ανάρτηση της ΑΕΚ με φωτογραφίες από την προπόνηση:

 