Ολόκληρη η συνέντευξη του Έρνεστ Ασάντε στην εκπομπή «Total Green» (ΒΙΝΤΕΟ)

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Δείτε στο πιο κάτω βίντεο, ολόκληρη τη συνέντευξη του ποδοσφαιριστή της Ομόνοιας, Έρνεστ Ασάντε, στην εκπομπή «Total Green»: