Ολόκληρη η εκπομπή «Capital Sports» με καλεσμένο τον Γιαννάκη Ποντικό (ΒΙΝΤΕΟ)

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Παρακολουθήστε ολόκληρη την εκπομπή «Capital Sports», με τον Πόλυ Χαραλάμπους και τον καλεσμένο του, προπονητή της ΑΕΖ, Γιαννάκη Ποντικό.

Το βίντεο: