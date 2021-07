Όλο το twitter τρολάρει τον Χάρντεν και απαιτεί να συγχαρεί τον Γιάννη

Ο… άσπονδος φίλος του Γιάννη έχει αποτελέσει τον νούμερο ένα στόχο των χρηστών του twitter απαιτώντας από εκείνον να τον συγχαρεί για τον τίτλο.

Στο στόχαστρο των χρηστών του twitter έχει βρεθεί ο Τζέιμς Χάρντεν. Από την στιγμή που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέκτησε το πρωτάθλημα του ΝΒΑ με μια από τις καλύτερες εμφανίσεις ever σε σειρά τελικών, πολλοί ήταν αυτοί που σκέφτηκαν τη δήλωση που είχε κάνει ο «μούσιας» με αφορμή την κόντρα τους προ ετών για την ανάδειξη του MVP της σεζόν, με την οποία αμφισβητούσε το ταλέντο του και την αξία του.

“I wish I could just run and be 7 foot and dunk…” Harden and Giannis been taking shots at each other 😂 Next matchup on March 25th 🍿 pic.twitter.com/nqxwm5Q3OD — BATTLES NBA™ (@BattlesNBA) February 28, 2020

Έτσι στο διαδίκτυο έχει αρχίσει ένα τρολάρισμα από πολλούς στον άσο των Νετς, με κάποιους από αυτόν να θίγει και το ζήτημα ότι ο Γιάννης πήρε πρωτάθλημα μένοντας πιστός στους Μπακς την στιγμή που εκείνος, ο Χάρντεν αποφάσισε να πάει σε μια super team με Ντουράντ και Ίρβινγκ.

Remember . You get paid for the regular season . Your legend is forged in the playoffs . Giannis put up 50 in a close out game in the finals . What did James Harden do in a close out game ?????? STOP MENTIONING THAT NIGGA HE WANNA DO LIL BABY AD LIBS NOT PLAY BALL — Rizzy Roundtree (@RizzoIsCrazy) July 21, 2021

Where’s James Harden at?!! Anyone seen him? Unskilled? 7 footer who can just dunk?? BIG YIKES — Andrew Ochs (@ItsAndrewOchs) July 21, 2021

James Harden must come respond to this, and soon 😂😂😂 https://t.co/bMGTFOkKRw — Bhut' Azile (@AzileMaka) July 21, 2021

