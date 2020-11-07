Όλα τα λεφτά το… μουστάκι του ρεφ Νικολάου στο Πάφος FC-ΑΕΛ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

|14:30
|EVERTON - MANCHESTER UTD
PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 3HD
|14:30
|Ρέντινγκ-Στόουκ
EFL Championship
|Nova Sports 1
|15:00
|HUESCA-EIBAR
La Liga Matchday 9
|Prime Tel 2HD
|15:00
|Daniil MEDVEDEV - Milos RAONIC (SF 1)
ΤΕΝΝΙΣ - 2020 ATP 1000 - PARIS
|Cytavision Sports 5HD
|15:10
|GRAND PRIX OF EUROPA - QUALIFYING
2020 MOTO GP
|Cytavision Sports 6HD
|16:00
|ΠΑΦΟΣ FC - ΑΕΛ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21
|Cablenet Sports 2HD
|16:00
|CAGLIARI - SAMPDORIA
ITALIAN SERIE A 2020-21
|Cytavision Sports 4HD
|16:30
|UNION BERLIN-ARMINIA BIELEFELD
Bundesliga Matchday 7
|Prime Tel 1HD
|16:30
|LEIPZING-FREIBURG
Bundesliga Matchday 7
|Prime Tel 3HD
|17:00
|Ε.Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΟΠΑΠ BASKET LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 7HD
|17:00
|CRYSTAL PALACE - LEEDS
PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 3HD
|17:00
|Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουίκομπ
EFL Championship
|Nova Sports 5
|17:15
|BARCELONA-REAL BETIS
La Liga Matchday 9
|Prime Tel 2HD
|17:15
|ΠΑΣ Γιάννινα-Παναιτωλικός
Ελληνικό πρωτάθλημα
|Nova Sports 1
|17:30
|Rafael NADAL - Alexander ZVEREV (SF 2)
ΤΕΝΝΙΣ - 2020 ATP 1000 - PARIS
|Cytavision Sports 5HD
|18:00
|ΕΡΜΗΣ - Ε.Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21
|Cablenet Sports 1HD
|18:00
|FC G. DE BORDEAUX-MONTPELLIER H. SC
LIGUE 1
|Cablenet Sports 2HD
|19:00
|BENEVENTO - SPEZIA
ITALIAN SERIE A 2020-21
|Cytavision Sports 4HD
|19:30
|SEVILLA-OSASUNA
La Liga Matchday 9
|Prime Tel 2HD
|19:30
|BORRUSIA DORTMUND-BAYERN MUNCHEN
Bundesliga Matchday 7
|Prime Tel 3HD
|19:30
|CHELSEA - SHEFFIELD UTD
PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 3HD
|19:30
|Παναθηναϊκός-Ατρόμητος
Ελληνικό πρωτάθλημα
|Nova Sports 2
|20:00
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΑΠΟΕΛ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21
|Cytavision Sports 1HD
|21:45
|PARMA - FIORENTINA
ITALIAN SERIE A 2020-21
|Cytavision Sports 4HD
|21:45
|BASKONIA - BILBAO
SPANISH BASKETBALL (Liga Endesa) 2020-21
|Cytavision Sports 5HD
|22:00
|ATLETICO DE MADRID-CADIZ
La Liga Matchday 9
|Prime Tel 2HD
|22:00
|WEST HAM UTD - FULHAM
PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 3HD
|22:30
|GUIMARAES - SPORTING
PORTUGUESE LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 7HD