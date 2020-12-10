Όλα όσα είπε στο «Total Green», ο προπονητής φυσικής κατάστασης της Ομόνοιας, Λεωνίδας Παπαδάκης (ΒΙΝΤΕΟ)

Από
Themasports.com
-
0
13

Δείτε στο πιο κάτω βίντεο, τις τοποθετήσεις του προπονητή φυσικής κατάστασης της Ομόνοιας, Λεωνίδα Παπαδάκη, στην εκπομπή TOTAL GREEN: