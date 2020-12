Οι ΤΥΧΕΡΟΙ με Σάλαϊ, Μπένσοπ και Γιαννιώτα (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Ανάρτηση από τον Απόλλωνα αναφέρει…

«Στα γραφεία της εταιρείας Απόλλων Ποδόσφαιρο φιλοξενήθηκαν οι νικητές του διαγωνισμού του Socios.com για την επιλογή των ποδοσφαιριστών οι οποίοι θα κοσμούσαν με τις φιγούρες τους τη βιτρίνα του Apollon Official Store.

Οι τυχεροί, Σταύρος Χριστοφόρου, Μαρίνος Καγιάς, Μαρίνος Αγαπίου και ο γιος του Κωνσταντίνος, είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και να συνομιλήσουν με αντιπροσωπεία ποδοσφαιριστών της ομάδας μας απολαμβάνοντας παράλληλα και τα εδέσματα από τον χορηγό εστιατόριο Mitbah.

Πέρα από το απολαυστικό φαγητό, το μενού περιλάμβανε και μπόλικη ποδοσφαιρική κουβέντα καθώς οι Αττίλα Σάλαϊ, Τσάρλι Μπένσοπ και Γιάννης Γιαννιώτας μοιράστηκαν εμπειρίες και αναμνήσεις από την ποδοσφαιρική τους καριέρα με τους τυχερούς φίλους του Απόλλωνα.

Ευχαριστούμε θερμά τον χορηγό μας #Mitbah.

* Τηρήθηκαν όλα τα μέτρα ασφαλείας σχετικά με τον περιορισμό της νόσου Covid-19 ενώ οι ποδοσφαιριστές τόσο προηγουμένως όσο και ακολούθως, υποβλήθηκαν σε τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού με τα αποτελέσματα να ήταν αρνητικά».

💭A day to remember for the 4⃣ lucky $APL holders who voted and won the Official Store Poll on @socios! 🗳@cbenschop, #Szalai & #Gianniotas shared some amazing stories from their footballing career over lunch 🍽, courtesy of our sponsor #Mitbah.#BeMoreThanAFan pic.twitter.com/cPLhOP6Pas

— Apollon FC (@APOLLONOFFICIAL) December 21, 2020