Οι τρεις «πονοκέφαλοι» της Μπαρτσελόνα στο θέμα των… ανανεώσεων!

Πριν λίγες μέρες, ο Γκάβι έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που κάνει ντεμπούτο με την Εθνική Ισπανίας σε ηλικία 17 ετών, έπειτα από 85 χρόνια. Το «παράσημο» που κέρδισε με την χώρα του, δεν ήταν τυχαίο, καθώς πρόκειται για ένα από τα μεγάλα project της Μπαρτσελόνα. Για την ακρίβεια, ακόμα ένα.

Οι «μπλαουγκράνα» έχουν αρκετά προβλήματα, τόσο στο αγωνιστικό όσο και στο οικονομικό κομμάτι, όμως στο θέμα των ταλέντων, έχει την ευλογία να κρατάει μία «χρυσή» φουρνιά στα χέρια του. Συγκεκριμένα, η Λα Μασία ενεργοποιήθηκε την κατάλληλη στιγμή αλλά και οι σκάουτερ έκαναν τις σωστές επιλογές για την εισαγωγή ταλέντων.

Όμως, τρία από αυτά τα αστέρια, βλέπουν τα συμβόλαιά τους να λήγουν το ερχόμενο καλοκαίρι ή το 2023. Σε όλες τις περιπτώσεις, η Μπαρτσελόνα κινδυνεύει να χάσει το… μέλλον της χωρίς να γεμίσει τα ταμεία της. Το «ταλέντο» στις ανανεώσεις πρέπει να επιστρέψει και να μην υπάρξουν άλλοι… Μορίμπα.

Barcelona will progress in talks with Gavi’s camp in the next days/weeks to extend his contract. Five years deal to be prepared with salary growing from season to season. 🔴🇪🇸 #FCB

He’s in Barça ‘renewals list’ together with Ansu Fati, Pedri, Araújo and Dembélé.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 11, 2021