Οι τρεις φιναλίστ για τον βραβείο του κορυφαίου παίκτη του 2020 (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι που δεν έλαβε τη “Χρυσή Μπάλα” που τόσο πολύ άξιζε φέτος, ίσως να χριστεί τελικά κορυφαίος παίκτης στον κόσμο για το 2020. Ο επιθετικός της Μπάγερν με τις εκπληκτικές επιδόσεις και το μυθικό τρεμπλ, θα πρέπει να νικήσει στη μεγάλη μάχη κόντρα στους συνήθεις ύποπτους, Λιονέλ Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο.

🥁 Introducing the finalists for The Best FIFA Men’s Player 2020 🏆

🇵🇹 @Cristiano

🇵🇱 @lewy_official

🇦🇷 Lionel Messi#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/II15QxBxG4

— FIFA.com (@FIFAcom) December 11, 2020