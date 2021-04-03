Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας – Ματσάρα απόψε στην Πρέμιερ Λιγκ!

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Δείτε τις τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας:

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

Ώρα Ματς Κανάλι
13:30 MILAN – SAMPDORIA
ITALIAN SERIE A 2020-21		 Cytavision 4
14:00 AS Monaco – FC Metz
LIGUE 1		 Cablenet 2
14:30 CHELSEA – WEST BROMWICH ALBION
PREMIER LEAGUE 2020-21		 Cytavision 3
15:00 Ατρόμητος-Απόλλων Σμύρνης
Ελληνικό πρωτάθλημα		 Novasports1
15:00 GRANADA-VILLAREAL
La Liga		 Primetel 2
16:00 ΑΣΙΛ – ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2020-21		 Cytavision 2
16:00 ATALANTA – UDINESE
ITALIAN SERIE A 2020-21		 Cytavision 6
16:00 NAPOLI – CROTONE
ITALIAN SERIE A 2020-21		 Cytavision 5
16:00 SASSUOLO – ROMA
ITALIAN SERIE A 2020-21		 Cytavision 4
16:00 Toulouse FC – AS Nancy Lorraine
LIGUE 2		 Cablenet 2
16:30 WOLFSBURG-KOLN
Bundesliga		 Primetel 1
16:30 BORRUSIA DORTMUND-EINTRACHT
Bundesliga		 Primetel 3
17:00 LEEDS – SHEFFIELD UTD
PREMIER LEAGUE 2020-21		 Cytavision 3
17:15 REAL MADRID-EIBAR
La Liga		 Primetel 2
17:15 ΟΦΗ-ΠΑΣ Γιάννινα
Ελληνικό πρωτάθλημα		 Novasports1
18:00 Paris Saint-Germain – Losc Lille
LIGUE 1		 Cablenet 2
19:00 TORINO – JUVENTUS
ITALIAN SERIE A 2020-21		 Cytavision 4
19:30 LEICESTER – MANCHESTER CITY
PREMIER LEAGUE 2020-21		 Cytavision 3
19:30 OSASUNA-GETAFE
La Liga		 Primetel 2
19:30 LEIPZING-BAYERN MUNICH
Bundesliga		 Primetel 3
19:30 Λαμία-Βόλος
Ελληνικό πρωτάθλημα		 Novasports1
19:30 ΑΕΛ-Παναιτωλικός
Ελληνικό πρωτάθλημα		 Novasports 3
20:00 GRAND PRIX OF DOHA – QUALIFYING
2021 MOTO GP		 Cytavision 6
21:00 Estac Troyes – En Avant De Guingamp
LIGUE 2		 Cablenet 1
21:30 GLANDBACH-FREIBURG
Bundesliga		 Primetel 3
21:45 BOLOGNA – INTER
ITALIAN SERIE A 2020-21		 Cytavision 4
21:45 Σάσαρι-Βίρτους Μπολόνια
Ιταλικό πρωτάθλημα μπάσκετ		 Novasports 3
22:00 ARSENAL – LIVERPOOL
PREMIER LEAGUE 2020-21		 Cytavision 3
22:00 RC Lens – Olympique Lyonnais
LIGUE 1		 Cablenet 2
22:30 PORTO – SANTA CLARA
PORTUGUESE LEAGUE 2020-21		 Cytavision 7
22:30 REAL SOCIEDAD-ATHLETIC BILBAO
Copa Del Rey		 Primetel 2