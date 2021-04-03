Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας – Ματσάρα απόψε στην Πρέμιερ Λιγκ!

Δείτε τις τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας:
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
|Ώρα
|Ματς
|Κανάλι
|13:30
|MILAN – SAMPDORIA
ITALIAN SERIE A 2020-21
|Cytavision 4
|14:00
|AS Monaco – FC Metz
LIGUE 1
|Cablenet 2
|14:30
|CHELSEA – WEST BROMWICH ALBION
PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision 3
|15:00
|Ατρόμητος-Απόλλων Σμύρνης
Ελληνικό πρωτάθλημα
|Novasports1
|15:00
|GRANADA-VILLAREAL
La Liga
|Primetel 2
|16:00
|ΑΣΙΛ – ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2020-21
|Cytavision 2
|16:00
|ATALANTA – UDINESE
ITALIAN SERIE A 2020-21
|Cytavision 6
|16:00
|NAPOLI – CROTONE
ITALIAN SERIE A 2020-21
|Cytavision 5
|16:00
|SASSUOLO – ROMA
ITALIAN SERIE A 2020-21
|Cytavision 4
|16:00
|Toulouse FC – AS Nancy Lorraine
LIGUE 2
|Cablenet 2
|16:30
|WOLFSBURG-KOLN
Bundesliga
|Primetel 1
|16:30
|BORRUSIA DORTMUND-EINTRACHT
Bundesliga
|Primetel 3
|17:00
|LEEDS – SHEFFIELD UTD
PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision 3
|17:15
|REAL MADRID-EIBAR
La Liga
|Primetel 2
|17:15
|ΟΦΗ-ΠΑΣ Γιάννινα
Ελληνικό πρωτάθλημα
|Novasports1
|18:00
|Paris Saint-Germain – Losc Lille
LIGUE 1
|Cablenet 2
|19:00
|TORINO – JUVENTUS
ITALIAN SERIE A 2020-21
|Cytavision 4
|19:30
|LEICESTER – MANCHESTER CITY
PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision 3
|19:30
|OSASUNA-GETAFE
La Liga
|Primetel 2
|19:30
|LEIPZING-BAYERN MUNICH
Bundesliga
|Primetel 3
|19:30
|Λαμία-Βόλος
Ελληνικό πρωτάθλημα
|Novasports1
|19:30
|ΑΕΛ-Παναιτωλικός
Ελληνικό πρωτάθλημα
|Novasports 3
|20:00
|GRAND PRIX OF DOHA – QUALIFYING
2021 MOTO GP
|Cytavision 6
|21:00
|Estac Troyes – En Avant De Guingamp
LIGUE 2
|Cablenet 1
|21:30
|GLANDBACH-FREIBURG
Bundesliga
|Primetel 3
|21:45
|BOLOGNA – INTER
ITALIAN SERIE A 2020-21
|Cytavision 4
|21:45
|Σάσαρι-Βίρτους Μπολόνια
Ιταλικό πρωτάθλημα μπάσκετ
|Novasports 3
|22:00
|ARSENAL – LIVERPOOL
PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision 3
|22:00
|RC Lens – Olympique Lyonnais
LIGUE 1
|Cablenet 2
|22:30
|PORTO – SANTA CLARA
PORTUGUESE LEAGUE 2020-21
|Cytavision 7
|22:30
|REAL SOCIEDAD-ATHLETIC BILBAO
Copa Del Rey
|Primetel 2