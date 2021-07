Οι πρώτοι έντεκα του Μίλανιτς κόντρα στη Θέλτα Βίκο (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Η αρχική ενδεκάδα του Ντάρκο Μίλανιτς:

Ρούντκο, Αουρέλιο, Παλάσιος, Μπάιριτς, Μιχαήλ, Πάνιτς, Φουρ, Χότσκο, Βαλακάρι, Σεμέδο, Μπεριγκό

⚽️ Our Team’s Starting 11 for the friendly game vs @RCCelta

📺 Watch it live on the link below:https://t.co/EO9eRtpHq6#pafosfc #wearepafos #pafosmou #new_season #preseason21 #pfcvscelt #friendlymatch pic.twitter.com/kKQEAx6hJy

— Pafos FC (@pafosfcofficial) July 31, 2021