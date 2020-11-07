Oι πρώτοι έντεκα του Μαρκόσκι κόντρα στον ΑΠΟΕΛ

Από
Themasports.com
-
0
46

Ο Εθνικός Άχνας φιλοξενεί τον ΑΠΟΕΛ στο Δασάκι για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η αρχική ενδεκάδα του Μπόγιαν Μαρκόσκι.

Μπογκατίνοβ, Κ.Ηλία, Μ.Ηλία, Μιγκελίτο, Παπαγεωργίου, Ντενίλσον, Ζάκπα, Κυπριανού, Χριστοφή, Κουσιάππα, Σάβιτς

 