Οι πρώτες δηλώσεις του… Παφίτη Αλβάρεζ: «Ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο και να βοηθήσω την ομάδα μου» (ΒΙΝΤΕΟ)

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Τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της Πάφος FC έκανε ο Βίκτορ Αλβάρεζ, στο επίσημο κανάλι της Παφιακής ομάδας.

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