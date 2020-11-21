Οι παλαίμαχοι πήραν την επετειακή φανέλα και την φόρεσαν (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Themasports.com
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Ανάρτηση από την ΑΕΛ…

«Μέλη του Ομίλου Παλαιμάχων επισκέφθηκαν το AEL Official Shop και προμηθεύτηκαν τις δικιές τους επετειακές ρετρό εμφανίσεις της ομάδας μας».

 