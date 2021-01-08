Οι παίκτες με τους οποίους περιμένει την Ομόνοια ο Κέρκεζ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την αποστολής της για το ντέρμπι του Τσιρείο ενάντια στην Ομόνοια.

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