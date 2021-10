Οι οπαδοί της Λίβερπουλ έμειναν μόνοι τους στο «Ολντ Τράφορντ» να γιορτάζουν τον θρίαμβο! (ΒΙΝΤΕΟ)

Είδαν από κοντά τον μεγαλύτερο θρίαμβο στο άντρο του «εχθρού», γιόρτασαν με την ψυχή τους κι έμειναν να πανηγυρίζουν και να τραγουδούν με τα φώτα… σβηστά στο «Ολντ Τράφορντ». Οι φίλοι της Λίβερπουλ βίωσαν το απόλυτο όνειρο για κάθε οπαδό!

Το κοινό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποχωρούσε κατά χιλιάδες από το ημίχρονο. Αποκαρδιωμένο, δίχως το παραμικρό κουράγιο να στηρίξει την ομάδα του όσο εκείνη γινόνταν έρμαιο στις ορέξεις της «μισητής» Λίβερπουλ. Μετά από ένα 0-5 στο κορυφαίο ντέρμπι του αγγλικού ποδοσφαίρου, ασφαλώς τα συναισθήματα θα ήταν ακραία, όσο ακραίο θα ήταν και το μεταξύ τους κοντράστ. Στον αντίποδα, το πέταλο των φιλάθλων της Λίβερπουλ περιέκλεισε το απόλυτο οπαδικό όνειρο.

Την ηδονή ενός ιστορικού θριάμβου μέσα στο άντρο του μεγάλου σου αντιπάλου, το ατελείωτο πάρτι στις εξέδρες, με τους υποστηρικτές των Reds να μένουν… κλειδωμένοι κι ολομόναχοι στο γήπεδο αρκετή ώρα μετά το τέλος του ματς, μέχρι να λάβουν το «πράσινο φως» για την ασφαλή αποχώρησή τους. Και στο διάστημα αυτό να τραγουδούν με όση φωνή τους έχει απομείνει από τις βοές του θριάμβου μετά το καθένα από τα πέντε γκολ της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ.

Liverpool fans, locked inside Old Trafford, making all the noise! #LFC 👏 (@neiljonesgoal) pic.twitter.com/rWqpF1qyjU

— Football Away Days (@FBAwayDays) October 24, 2021