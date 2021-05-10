Οι όμορφες παρουσίες στο πλευρό Παπασταύρου-Κούμα (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

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Σε πελάγη ευτυχίας έπλεε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας της Ομόνοιας, Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος πόζαρε μαζί με την οικογένεια του (σσ.  τη γυναίκα του και την κόρη του) στον φωτογραφικό φακό, πλάι στον πρόεδρο της ΚΟΠ, Γιώργο Κούμα, όπως θα δείτε στις πιο κάτω φωτογραφίες: