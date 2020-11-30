Οι καλύτερες φάσεις από τον αγώνα Ομόνοια – Ερμής (ΒΙΝΤΕΟ)

Από
Themasports.com
-
0
51

Δείτε στο πιο κάτω βίντεο από την PrimeTel, τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης που διεξήχθη στο ΓΣΠ ανάμεσα στην Ομόνοια και τον Ερμή Αραδίππου, για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας: