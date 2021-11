Οι γιατροί της Γκεντ βοήθησαν τον οπαδό της Ανόρθωσης μετά το καρδιακό επεισόδιο – Πρώτα άνθρωποι, μετά αντίπαλοι

Ανάρτηση από την Ανόρθωση:

«Πολλά ευχαριστώ στο ιατρικό επιτελείο της Γάνδης και τον Δρ. Γιενς Ντε Ντέικερ για την επείγουσα θεραπεία στο καρδιακό επεισόδιο του οπαδού μας μετά τον αγώνα. Πρώτα οι άνθρωοι και μετά οι αντίπαλοι. Συγχαρητήρια για την πρόκριση στον Όμιλο και καλή επιτυχία στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή σεζόν».

Η… απάντηση της Γάνδης:

«Όπως είπατε Ανόρθωση, πρώτα άνθρωποι, μετά αντίπαλοι. Ελπίζουμε να είναι καλά και να αποθεραπευτεί πλήρως».

Like you said @anorthosisfc, first humans, then rivals. We just hope he is ok and will make a full recovery 💙🤍🙏🏼 #UECL https://t.co/QwSi3uCFuy

