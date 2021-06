Οι Φινλανδοί οπαδοί έδωσαν τις σημαίες τους για να καλυφθεί ο Έρικσεν!

Καταλυτική ήταν η κίνηση, στην οποία προέβησαν οι Φινλανδοί φίλαθλοι κατά τη διάρκεια της σοκαριστικής κατάρρευσης του Κρίστιαν Έρικσεν στο παιχνίδι της χώρας τους με τη Δανία.

Συγκεκριμένα, οι φίλοι των φιλοξενούμενων ήταν εκείνοι οι οποίοι έδωσαν τα πανιά που κάλυπταν την εικόνα του 29χρονου ποδοσφαιριστή όσο εκείνος βρισκόταν στο έδαφος και γινόταν προσπάθεια ανάνηψής του. Μάλιστα, στην πραγματικότητα επρόκειτο για σημαίες της χώρας τους!

Υπενθυμίζεται ότι όσο ο άτυχος ποδοσφαιριστής βρισκόταν στο νοσοκομείο, οι Φινλανδοί φίλαθλοι φώναζαν μαζί με τους αντίστοιχους της Δανίας το όνομά του.

Prayers for Christian Eriksen 🙏

Finland fans gave their flags after Christian Eriksen collapsed during the match 🇫🇮

Wishing him speedy recovery. pic.twitter.com/48HUmAOI1r

— Reymi 🍁🌾 (@ReymiSekhhon) June 12, 2021