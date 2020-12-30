Οι ευχές των παικτών της Ομόνοιας στον Πράσινο Λαό για το 2021 (ΒΙΝΤΕΟ)

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Themasports.com
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Δείτε στο πιο κάτω βίντεο από το επίσημο κανάλι της Ομόνοιας, τις ευχές που στέλνουν οι ποδοσφαιριστές της Λευκωσιάτικης ομάδας στον Πράσινο Λαό: