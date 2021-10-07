Οι επιλογές των προπονητών (2021/22)

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Δείτε τις επιλογές των προπονητών του πρωταθλήματος α’ κατηγορίας της σεζόν 2021/22.

ΟΜΟΝΟΙΑ- Χένινγκ Μπεργκ
ΑΠΟΕΛ    –    Σωφρόνης Αυγουστή
ΑΝΟΡΘΩΣΗ – Τιμούρ Κετσπάγια
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ- Αλεξάντερ Τσόρνιγκερ
ΑΕΛ: Ντούσαν Κέρκεζ
ΑΕΚ: Νταβίντ Καταλά

Πάφος-Ντάρκο Μίλανιτς
Ολυμπιακός-Γιώργος Πετράκης
Εθνικός-Ηλίας Χαραλάμπους
Δόξα-Κώστας Σακκάς
Άρης-Λιάσος Λουκά
ΠΑΕΕΚ-Μάκης Σεργίδης