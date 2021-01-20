Οι ΕΝΤΕΚΑ του Φερέρ στο Μακάρειο (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Η αρχική ενδεκάδα της ΕΝΠ κόντρα στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά:

Η εικόνα ίσως περιέχει: 13 άτομα, άτομα που κάνουν σπορ, κείμενο που λέει "ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 1936 PETROU ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ VS i N PANAGI KOUTSOU THEODOROU DENING KOLOKOUDIAS FELIPE GAVRIEL LUCERO KOSMAS MOULAZIMS MAVROUDES MAISURADZE AISURAD STYLIANIDES KYRIAKOU BALAZIC BARBOZA UDOJI MARKOVSKYY GACEVSKI CARLOS FERRER @enp1936"