Οι ΕΝΤΕΚΑ του Φερέρ στο «Αμμόχωστος» (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Η ενδεκάδα της ΕΝΠ στον αγώνα με αντίπαλο τον Ερμή.

Αναλυτικά:

Πέτρου, Κυριάκου, Μπάλαζιτς, Μπαρμπόζα, Μαϊσουράντζε, Μπελόνε, Θεοδώρου, Λουσέρο, Φελίπε, Ντένινγκ, Μπαλοτέλι