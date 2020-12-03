Οι δηλώσεις του Πάμπλο Γκαρσία μετά την ήττα από την Ομόνοια (ΒΙΝΤΕΟ)

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Δείτε τι δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου στο ΓΣΠ, μετά το τέλος του αγώνα ανάμεσα στην Ομόνοια και τον ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ, ο προπονητής της Ελλαδικής ομάδας, Πάμπλο Γκαρσία.

Αναλυτικά:

 

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