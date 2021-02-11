Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών της ΑΕΛ μετά το τέλος κόντρα στην Ανόρθωση (ΒΙΝΤΕΟ)

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Themasports.com
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Η ΑΕΛ δημοσίευσε βίντεο με τις δηλώσεις των Σίτο Ριέρα, Νταβόρ Ζντραφκόφσκι και Μάνου Τόρες μετά το τέλος του ντέρμπι κόντρα στην Ανόρθωση για την 24η αγωνιστική.

Το βίντεο: