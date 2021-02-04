Οι δηλώσεις Μιχαηλίδη στον Alpha για το… ριστάρτ του αθλητισμού (ΒΙΝΤΕΟ)

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Themasports.com
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Δείτε στο πιο κάτω βίντεο, τις δηλώσεις που έκανε στον «Alpha» ο πρόεδρος του ΚΟΑ, Ανδρέας Μιχαηλίδης, για την επανεκκίνηση του αθλητισμού: