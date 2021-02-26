Οι διαιτητές των παιχνιδιών της 21ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας

Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους διαιτητέςτων αγώνων της 21ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας που θα διεξαχθούν το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου και τη Δευτέρα 1η Μαρτίου 2021.
Οι διαιτητές είναι διαθέσιμοι στα σχετικά αρχεία, ΕΔΩ.
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ – ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ
|ΗΡΟΔΟΤΟΥ, ΞΕΝΙΑ
|ΚΑΤΤΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΣΚΑΠΟΥΛΛΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
|ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΜΕΝΕΛΑΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΔΑΜΟΣ
|ΤΡΑΤΤΟΣ, ΛΕΟΝΤΙΟΣ
|Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ – Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|ΣΤΡΟΥΘΟΥ, ΑΝΤΡΕΑΣ
|ΑΝΔΡΕΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΖΑΧΑΡΙΟΥ , ΝΕΟΦΥΤΟΣ
|ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ – ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ
|ΛΑΜΠΡΟΥ, ΛΑΜΠΡΟΣ (Λ/ΣΙΑ)
|ΚΑΝΑΡΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ
|ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 – ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
|ΤΣΟΥΚΚΑΣ, ΑΒΡΑΑΜ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ (ΛΙΟΠΕΤΡΙ)
|ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ , ΣΟΦΙΑ
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ – Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΧΡΙΣΤΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΖΑΦΕΙΡΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ – ΑΛΚΗ Ορόκλινη
|ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΘΩΜΑΣ
|ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΝΙΚΟΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ
|ΝΕΟΦΥΤΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ – ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΝΕΟΦΥΤΟΥ, ΝΕΟΦΥΤΟΣ
|ΤΙΓΡΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ
|ΖΑΡΤΗΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ – ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ (Λ/ΣΊΑ)
|ΙΑΚΩΒΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ, ΓΙΑΓΚΟΣ