Οι διαιτητές των παιχνιδιών της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Β΄ κατηγορίας

Από
Themasports.com
-
0
15

Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της 16ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας που θα διεξαχθούν στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τους ορισμούς

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΨΕΥΔΑ 06.01.2021 14:30 ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ – ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΚΙΝΤ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΥΚΛΙΩΝ ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 06.01.2021 14:30 ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ – ΑΛΚΗ Ορόκλινη ΣΟΛΩΜΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ (ΛΙΟΠΕΤΡΙ) ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 06.01.2021 14:30 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ – Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΡ/ΝΙ) ΙΑΚΩΒΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 06.01.2021 14:30 ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ – ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ, ΝΙΚΟΣ ΤΙΓΡΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ, ΓΙΑΓΚΟΣ
ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ 06.01.2021 14:30 ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ – ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ ΚΟΥΜΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΑΠΟΥΛΛΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ” 06.01.2021 14:30 ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ – Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 ΧΡΙΣΤΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΔΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ” 06.01.2021 14:30 ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ – ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ (Λ/ΣΊΑ) ΕΥΑΓΟΡΟΥ, ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΖΑΡΤΗΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 06.01.2021 14:30 ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ – Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΘΩΜΑΣ ΒΙΚΤΩΡΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΚΟΣ, ΘΩΜΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ 06.01.2021 14:30 ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ ΦΩΤΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΡΑΠΟΥΛΟΥΖΗΣ, ΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΤΤΟΣ, ΛΕΟΝΤΙΟΣ

Πηγή: www.cfa.com.cy