Οι διαιτητές των παιχνιδιών της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Β΄ κατηγορίας

Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της 16ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας που θα διεξαχθούν στις 6 Ιανουαρίου 2021.
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|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΨΕΥΔΑ
|06.01.2021 14:30
|ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ – ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ
|ΚΙΝΤ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΥΚΛΙΩΝ ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|06.01.2021 14:30
|ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ – ΑΛΚΗ Ορόκλινη
|ΣΟΛΩΜΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ (ΛΙΟΠΕΤΡΙ)
|ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|06.01.2021 14:30
|ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ – Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ
|ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΡ/ΝΙ)
|ΙΑΚΩΒΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΝΙΚΟΣ
|ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
|06.01.2021 14:30
|ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ – ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΣΑΜΑΡΑΣ, ΝΙΚΟΣ
|ΤΙΓΡΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ
|ΤΖΙΑΠΟΥΡΑΣ, ΓΙΑΓΚΟΣ
|ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ
|06.01.2021 14:30
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ – ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΚΟΥΜΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΦΙΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΓΚΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΚΑΠΟΥΛΛΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|06.01.2021 14:30
|ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ – Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|ΧΡΙΣΤΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΚΑΝΑΡΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΔΑΜΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ”
|06.01.2021 14:30
|ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ – ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ (Λ/ΣΊΑ)
|ΕΥΑΓΟΡΟΥ, ΕΥΑΓΟΡΑΣ
|ΖΑΡΤΗΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΝΕΟΦΥΤΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|06.01.2021 14:30
|ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ – Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ
|ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΘΩΜΑΣ
|ΒΙΚΤΩΡΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΟΥΣΚΟΣ, ΘΩΜΑΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ
|06.01.2021 14:30
|ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΦΩΤΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΑΡΑΠΟΥΛΟΥΖΗΣ, ΣΙΜΟΣ
|ΑΝΔΡΕΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΤΡΑΤΤΟΣ, ΛΕΟΝΤΙΟΣ
Πηγή: www.cfa.com.cy