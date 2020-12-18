Οι διαιτητές των παιχνιδιών της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Β΄ κατηγορίας

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Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους διαιτητές, τους βοηθούς διαιτητές και τους παρατηρητές διαιτησίας στους αγώνες της 13ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας.

Δείτε τους ορισμούς πατώντας ΕΔΩ

 

ΑΓΩΝΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ 1ος ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ 2ος ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ – ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΚΑΠΟΥΛΛΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ – ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ – ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ ΤΣΟΥΚΚΑΣ, ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ (ΛΙΟΠΕΤΡΙ) ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΦΙΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΙΓΡΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 – ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ Μ., ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ, ΛΑΜΠΡΟΣ (Λ/ΣΙΑ) ΚΑΝΑΡΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΑΓΓΕΛΑ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ – ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ ΚΑΤΤΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΖΑΡΤΗΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ
Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ – ΑΛΚΗ Ορόκλινη ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΡ/ΝΙ) ΤΑΡΑΠΟΥΛΟΥΖΗΣ, ΣΙΜΟΣ ΠΙΕΡΗ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΔΟΤΟΥ, ΚΩΣΤΑΣ

 

Πηγή: www.cfa.com.cy