Οι διαιτητές των παιχνιδιών της 13ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Β΄ κατηγορίας

Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους διαιτητές, τους βοηθούς διαιτητές και τους παρατηρητές διαιτησίας στους αγώνες της 13ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας.
Δείτε τους ορισμούς πατώντας ΕΔΩ
|ΑΓΩΝΕΣ
|ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
|1ος ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
|2ος ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
|ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ – ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΜΕΝΕΛΑΟΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ
|ΙΑΚΩΒΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΣΚΑΠΟΥΛΛΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ – ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΓΚΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
|Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ – ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|ΤΣΟΥΚΚΑΣ, ΑΒΡΑΑΜ
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ (ΛΙΟΠΕΤΡΙ)
|ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ
|ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
|ΦΙΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΤΙΓΡΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ
|ΝΕΟΦΥΤΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 – ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
|ΑΡΓΥΡΟΥ Μ., ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΛΑΜΠΡΟΥ, ΛΑΜΠΡΟΣ (Λ/ΣΙΑ)
|ΚΑΝΑΡΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΑΓΓΕΛΑ
|ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ – ΚΟΥΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
|ΚΑΤΤΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ
|ΖΑΡΤΗΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ
|Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ – ΑΛΚΗ Ορόκλινη
|ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΡ/ΝΙ)
|ΤΑΡΑΠΟΥΛΟΥΖΗΣ, ΣΙΜΟΣ
|ΠΙΕΡΗ, ΧΡΙΣΤΟΣ
|ΘΕΟΔΟΤΟΥ, ΚΩΣΤΑΣ
Πηγή: www.cfa.com.cy