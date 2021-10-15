Οι διαιτητές στη Β’ Κατηγορία

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Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της 5ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας που θα διεξαχθούν στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2021.

Στάδιο Ημερομηνία/ Ώρα Σωματεία Διαιτητής 1ος Βοηθός 2ος Βοηθός Παρατηρητής
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ” ΑΧΥΡΩΝΑΣ” 17.10.2021 15:30 ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ – ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΠΑΠΟΥΗ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ
ΓΣΖ 17.10.2021 15:30 ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ – ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΡΤΗΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΝΤ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΨΕΥΔΑ 16.10.2021 15:30 ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ ΦΙΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ, ΝΙΚΗ
ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ” 16.10.2021 15:30 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ – Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ (Λ/ΣΊΑ) ΒΙΚΤΩΡΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 16.10.2021 15:30 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ – ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ ΣΑΒΒΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ” 16.10.2021 15:30 ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΠΑΝΟΣ ΤΑΡΑΠΟΥΛΟΥΖΗΣ, ΣΙΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ

 