Οι διαιτητές στη Β’ Κατηγορία

Η ΚΟΠ ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της 5ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας που θα διεξαχθούν στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2021.
|Στάδιο
|Ημερομηνία/ Ώρα
|Σωματεία
|Διαιτητής
|1ος Βοηθός
|2ος Βοηθός
|Παρατηρητής
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ” ΑΧΥΡΩΝΑΣ”
|17.10.2021 15:30
|ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ – ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|ΠΑΠΟΥΗ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΜΕΤΑΞΑΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΖΑΦΕΙΡΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ
|ΓΣΖ
|17.10.2021 15:30
|ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ – ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΖΑΡΤΗΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ
|ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΚΙΝΤ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
|ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΨΕΥΔΑ
|16.10.2021 15:30
|ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ
|ΦΙΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ, ΝΙΚΗ
|ΣΤΑΔΙΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”
|16.10.2021 15:30
|ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29 Μ – Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ (Λ/ΣΊΑ)
|ΒΙΚΤΩΡΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
|ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|16.10.2021 15:30
|ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ – ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|ΣΑΒΒΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ”
|16.10.2021 15:30
|ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΠΑΝΟΣ
|ΤΑΡΑΠΟΥΛΟΥΖΗΣ, ΣΙΜΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΑΝΤΡΕΑΣ
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ