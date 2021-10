Οι δέκα τερματοφύλακες για το βραβείο «Yachine Trophy 2021» (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΒΙΝΤΕΟ)

Γνωστά έγιναν τα ονόματα των τερματοφυλάκων που είναι υποψήφιοι για το βραβείο του κορυφαίου κίπερ της χρονιάς.

Σύμφωνα με το «France Football», δέκα είναι οι παίκτες που θα διεκδικήσουν το βραβείο «Yachine Trophy 2021».

Αναλυτικά οι 10 τερματοφύλακες της λίστας:

1. Κέιλορ Νάβας

2. Εμιλιάνο Μαρτίνες

3. Μάνουελ Νόιερ

4. Γιαν Όμπλακ

5. Σαμίρ Χαντάνοβιτς

6. Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα

7. Έντερσον

8. Κάσπερ Σμάιχελ

9. Εντουάρ Μεντί

10. Τιμπό Κουρτουά

Here are the last nominees for the 2021 Yachine Trophy! #tropheeyachine

🇨🇷 Keylor Navas

🇦🇷 Emiliano Martinez

🇩🇪 Manuel Neuer

🇸🇮 Jan Oblak

🇸🇮 Samir Handanovic#ballondor pic.twitter.com/rys6ANVDRA

— France Football (@francefootball) October 8, 2021