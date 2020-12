Οι 10 πλουσιότεροι ιδιοκτήτες ομάδων στον κόσμο με τον Αμπράμοβιτς εκτός (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Συχνά οι οπαδοί των ομάδων -και όχι μόνο στην Ελλάδα- ζητούν από τους μεγαλομετόχους να βάλουν το χέρι στον τσέπη για να φτιάξουν σύνολα που πρωταγωνιστούν και κερδίζουν τίτλους. Γεγονός που υπάγεται στη λογική πως ο δρόμος της επιτυχίας μπορεί να στρωθεί μόνο μέσω των χρημάτων. Είναι πράγματι έτσι; Ή ο δρόμος για την καταξίωση είναι περισσότερο πολύπλοκος;

Μια μελέτη που διενήργησε η Online Betting Guide, αποκάλυψε τους 10 πλουσιότερους ιδιοκτήτες αθλητικών ομάδων στον κόσμο σήμερα. Και για να καταλάβουμε λίγο τα μεγέθη, ο ιδιοκτήτης της Τσέλσι Ρόμαν Αμπράμοβιτς, που η περιουσία του ξεπερνά τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν συμπεριλαμβάνεται στη σχετική λίστα! Όπως θα διαπιστώσετε, μιλάμε για επιχειρηματίες που διαθέτουν ασύλληπτη οικονομική άνεση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως κατάφεραν να χτίσουν ομάδες – φόβητρο… Κάποιοι τα κατάφεραν, άλλοι πάλι όχι. Ακόμη τουλάχιστον.

Με καταγωγή από Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ και Καναδά, ο ζάμπλουτος επιχειρηματίας έγινε ιδιοκτήτης των Μπρούκλιν Νετς στο ΝΒΑ το 2019. Είναι επίσης ένας εκ των επενδυτών της ποδοσφαιρικής ομάδας Λος Άντζελες στο MLS. Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του χτίστηκε μέσω της eCommerse και ξεπερνά τα 12 δισ. ευρώ.

Ο Αυστριακός συνιδρυτής και κάτοχος του 49% των μετοχών της Red Bull έχει προσωπική περιουσία που υπολογίζεται στα 21 δισ. ευρώ. Έχει επενδύσει στους Red Bulls της Νέας Υόρκης, στη Red Bull Racing, τη Scuderia Alphatauri, στη Ζάλτσμπουργκ και τη Λειψία. Έχει στην κατοχή του ένα νησί στα Φίτζι, το οποίο αγόρασε από την οικογένεια Forbes αντί 8 εκατ. ευρώ.

Είναι ο άνθρωπος που έχει αλλάξει το τοπίο στο αγγλικό ποδόσφαιρο από τη στιγμή που ανέλαβε τη Μάντσεστερ Σίτι. Η τεράστια οικονομική του επιφάνεια επέτρεψε στους ‘πολίτες’ να γίνουν υπερδύναμη στην Premier League αλλά και να μπουν στον χάρτη των διεκδικητών του Champions League. H περιουσία του, που ξεπερνά τα 23 δισ. ευρώ, κληρονομήθηκε από την βασιλική οικογένεια του Άμπου Ντάμπι.

