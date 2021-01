Ο Βαλβέρδε επιστρέφει στους πάγκους σε ομάδα-έκπληξη (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Στην Μαρσέιγ επικρατεί έντονος προβληματισμός με τον Αντρέ Βίλας Μπόας και σκέφτονται πολύ σοβαρά την απομάκρυνση του από την τεχνική ηγεσία, προκειμένου να αλλάξει η εικόνα της ομάδας στα επόμενα παιχνίδια.

Μάλιστα, οι άνθρωποι του γαλλικού συλλόγου φαίνεται πως έχουν βρει ήδη τον αντικαταστάτη του, καθώς σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα η Μαρσέιγ έχει ήδη συμφωνήσει με τον πρώην προπονητή της Μπαρτσελόνα, Ερνέστο Βαλβέρδε ο οποίος θα πάρει την θέση του Βίλας Μπόας!

Ο 56χρονος τεχνικός εδώ και μερικούς μήνες έχει αποφασίσει να απέχει από τους πάγκους για προσωπικούς λόγους, αλλά φαίνεται πως έχει έρθει η ώρα για να επιστρέψει για λογαριασμό των Μασσαλών. Στην Γαλλία αναφέρουν πως ο Βαλβέρδε τα έχει βρει σε όλα με την Μαρσέιγ και περιμένει το τελικό «ok» των Γάλλων για να ταξιδέψει στην Μασσαλία και να πιάσει δουλειά.

