Ο Τσίρο Ιμόμπιλε κέρδισε το Χρυσό Παπούτσι καθώς ο Ρονάλντο έμεινε εκτός αποστολής (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Ο επιθετικός της Λάτσιο, Τσίρο Ιμόμπιλε, κατέκτησε κι επισήμως το Χρυσό Παπούτσι, μετά το γεγονός ότι ο Κριστιάνο έμεινε εκτός αποστολής από το τελευταίο ματς της φετινής σεζόν της Serie A, με την Ρόμα.

Τα 35 τέρματα κατάφερε να φτάσει ο Τσίρο Ιμόμπιλε, τη φετινή σεζόν με αποτέλεσμα να κατακτήσει το το βραβείο «Χρυσό Παπούτσι». Κι αυτό διότι, ο τεχνικός της Γιουβέντους, Μαουρίτσιο Σάρι, αποφάσισε να αφήσει εκτός αποστολής, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, στο τελευταίο παιχνίδι των «μπιανκονέρι», με την Ρόμα (01/08, 21:45).

Ο Τσίρο Ιμόμπιλε κερδίζει για πρώτη φορά στην καριέρα του να κατακτήσει και το «Χρυσό Παπούτσι». Τελευταίος Ιταλός παίκτης που κατέκτησε το συγκεκριμένο βραβείο, ήταν ο Φραντσέσκο Τότι, τη σεζόν 2006-07, με 26 τέρματα.

Τα ρεκόρ για τον έμπειρο επιθετικό δεν σταματούν εδώ, καθώς απέχει μόλις ένα γκολ, από την ισοφάριση της κορυφαίας επίδοσης όλων των εποχών, που είναι τα 36 γκολ που πέτυχε ο Γκονζάλο Ιγκουαίν την περίοδο 2015-16 με την φανέλα της Νάπολι.

Ciro needs 2️⃣ goals in his hometown Naples tonight, to break the all-time record for a Serie A season! pic.twitter.com/COvEBuM2GA

🏆 Ciro Immobile officially wins the 2019/20 Capocannoniere award, with CR7 left out of Juve’s squad.

Cristiano Ronaldo has been left out of Juve’s final league game of the season.

It means Ciro Immobile will win the Serie A top scorer for the third time, and European Golden Shoe for the first time in his career. pic.twitter.com/gZ85pKrkU1

— B/R Football (@brfootball) August 1, 2020