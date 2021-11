Ο Τσάβι το ζήτησε για Ντεμπέλε και η Μπαρτσελόνα το κάνει πράξη!

Πριν μερικά χρόνια η Μπαρτσελόνα απέκτησε τον Ουσμάν Ντεμπελέ και πίστευε ότι θα έχει τον εξτρέμ που θα κάνει τη διαφορά στο υψηλότερο επίπεδο για τα επόμενα χρόνια. Αυτά στη θεωρία.

Στην πράξη τα πράγματα αποδείχτηκαν πολύ πιο δύσκολα και για τις δύο πλευρές. Από τη μία ο Γάλλος εξτρέμ έπαιζε ελάχιστα λόγω τραυματισμών από την άλλη οι Καταλανοί τον έβλεπαν να αργεί σε προπονήσεις ή ακόμη και να ξενυχτά λόγω των video games.

Ωστόσο, οι «μπλαουγκράνα» βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο. Από πολλές απόψεις. Ο ερχομός του Τσάβι δίνει όνειρα και ελπίδες σε όλους τους ποδοσφαιριστές, ώστε να δείξουν τι αξίζουν και να διεκδικήσουν στα ίσα μία θέση στα πλάνα του Ισπανού τεχνικού.

Ήδη ο νεαρός επιθετικός είναι ένας από τους αγαπημένους του και αυτό φάνηκε από τις πρώτες δηλώσεις του πρώην μέσου, όπου μεταξύ άλλων τόνισε πόσο σημαντικό είναι για όλες τις πλευρές να παραμείνει ο Ντεμπελέ στην Μπαρτσελόνα με νέο συμβόλαιο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη «Sport» οι άνθρωποι της ομάδας έχουν έτοιμη πρόταση για τον Γάλλο. Αυτή δεν θα είναι… λευκή επιταγή. Αλλά ο πρώην εξτρέμ της Μπορούσια Ντόρτμουντ θα αμοίβεται σύμφωνα με τον αριθμό των εμφανίσεων που θα κάνει. Και όχι με κάποιο σίγουρο χρηματικό, όπως προηγουμένως.

Τόσο με την εικόνα του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, όσο και με τα… ξεσπάσματα ποιότητας που έκανε όποτε φορούσε τη φανέλα της Μπαρτσελόνα ο Ουσμάν Ντεμπελέ έχει δείξει και επιβεβαιώσει ότι ξέρει… καντάρια μπάλα.

Σε αυτό κανείς δεν μπορεί να του πει κάτι. Εκεί, όμως, που θέλει πάρα πολλή δουλειά ακόμα είναι στη νοοτροπία. Στον εν λόγω τομέα υπάρχει και μάλιστα αρκετά μεγάλο. Κάτι που προσπαθούν να αλλάξουν προς το καλύτερο οι Καταλανοί, αλλά, ακόμη δεν τα έχουν καταφέρει.

Το ίδιο ισχύει και στο ψυχολογικό κομμάτι, όπου πολλές φορές έχει δείξει πέραν του δέοντος αδύναμος κάτι που δεν «επιτρέπεται» για παίκτες που θέλουν να ξεχωρίσουν στο υψηλότερο επίπεδο.

Για να δούμε αν όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο για τον Ντεμπελέ τώρα με τον Τσάβι στον πάγκο της Μπαρτσελόνα.

Barça offer Dembélé a contract based on the number of games he plays. [sport]

— barcacentre (@barcacentre) November 9, 2021