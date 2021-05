Ο Τομόρι πήδηξε στα… 2,63 μέτρα και έσπασε το ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο! (BINTEO)

α τρομερά αθλητικά του προσόντα έδειξε ο Φικάγιο Τομόρι κόντρα στη Γιουβέντους. Ο δανεικός από την Τσέλσι στη Μίλαν στόπερ σκόραρε με κεφαλιά κόντρα στη Μεγάλη Κυρία, κάνοντας ένα τρομερό άλμα με το οποίο έφτασε στα 263 εκατοστά από τη γη!

Κάπως έτσι, ξεπέρασε το ρεκόρ που κρατούσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στη Serie A απ’ όταν είχε πετύχει το γκολ κόντρα στην Σαμπντόρια όπου είχε… πετάξει στα 2,54 μ.

During his goal against Juventus, @fikayotomori_ soared up to 2.63m in the air, setting a new Serie A record.

The previous holder was Cristiano Ronaldo who hit a height of 2.54m with his goal against Sampdoria last season.pic.twitter.com/kRjvH5McAf

— MilanData📊 (@acmilandata) May 11, 2021