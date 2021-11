Ο τερματοφύλακας που έκανε ρεκόρ Γκίνες, δίνοντας την πιο μακρινή πάσα ever με τα χέρια! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο τερματοφύλακας του Ιράν χωρίς να το… ήθελε, μπήκε στο βιβλίο με τα ρεκόρ Γκίνες, με την απίστευτη πάσα που έδωσε.

Ο Αλιζέρα Μπέιρανβαντ θέλησε να βγάλει την ομάδα του στην αντεπίθεση και να τρέξει το γήπεδο για να βάλει κάποιο εύκολο γκολ.

Δεν πίστευε όμως ότι η πάσα του θα είναι 61 μέτρων και θα έκανε ρεκόρ!

Κι όμως η πάσα που έδωσε ο τερματοφύλακας του Ιράν είναι το πιο μακρινό ελεύθερο που έχει γίνει ποτέ σε επίσημο αγώνα.

Αυτό το ρεκόρ καταγράφηκε σε αγώνα που έγινε για τα προκριματικά του Ασιατικού Κυπέλλου.

Δείτε το απίστευτο βίντεο:

A world-class player is now a world-record holder! 👏🧤⚽️

🇮🇷 @AliiBeyranvand is officially the Guinness World Record holder for the longest throw in an official match with 6️⃣1️⃣ meters! pic.twitter.com/5cUyAa9Rgq

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) November 25, 2021