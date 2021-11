Ο Σάντος επιβεβαίωσε πως θα αποχωρήσει από την Πορτογαλία αν δεν προκριθεί στο Μουντιάλ!

Έριξε… βόμβα ο Φερνάντο Σάντος! Ο πολύπειρος τεχνικός έδωσε μεγάλη συνέντευξη σε κανάλι της πατρίδας του και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε και για το μέλλον του στον πάγκο της εθνικής Πορτογαλίας.

Η απάντησή του ήταν… αποστομωτική: «Αν δεν περάσουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, θα αποχωρήσω. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε αν συμβεί αυτό. Αλλά δεν θα συμβεί…. Έχω δώσει αυτή την υπόσχεση στον πρόεδρο. Όσο πετυχαίνουμε τους στόχους μας, θα πορευόμαστε παρέα. Όχι λόγω της συμπάθειάς μας ή της φιλίας μας. Οι προσωπικές μας σχέσεις δεν μετράνε», ανέφερε.

Ο Φερνάντο Σάντος βρίσκεται εδώ και μια επταετία στο τιμόνι των Ιβήρων, έχοντας κατακτήσει το Euro και το Nations League. Νωρίτερα, είχε καθίσει στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας, ενώ νωρίτερα είχε περάσει από ΠΑΟΚ, Μπενφίκα, ΑΕΚ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Παναθηναϊκό, Πόρτο, Εστρέλα και Εστορίλ.

Υπενθυμίζεται πως η Πορτογαλία θα δώσει αγώνες μπαράζ για να κερδίσει την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ που θα διεξαχθεί Νοέμβριο-Δεκέμβριο.

