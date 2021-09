Ο Ρονάλντο χάρισε τη φανέλα του σε γυναίκα σεκιούριτι που χτύπησε κατά λάθος στην προθέρμανση! (ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησης στη Βέρνη ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Γιουνγκ Μπόις για την πρεμιέρα των ομίλων του Champions League, ο Κριστιάνο Ρονάλντο χτύπησε άθελα του με την μπάλα στο κεφάλι μια γυναίκα σεκιούριτι που βρισκόταν πίσω από το τέρμα.

Ο 36χρονος άσος έσπευσε αμέσως στο σημείο για να δει αν είναι καλά καλά στην υγεία της.

Μάλιστα, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μετά το τέλος της αναμέτρησης και την ήττα 2-1 των «κόκκινων διαβόλων» με ανατροπή παρά το γκολ που σημείωσε ο ίδιος στο πρώτο ημίχρονο, έτρεξε προς το σημείου που βρισκόταν η φρουρός, χαρίζοντας της τη φανέλα του!

Εκείνη, εμφανώς χαρούμενη και έκπληκτη, πόζαρε με την εμφάνιση σαν μικρό… παιδί!

He then jumped the barrier to check if he’s alright while he received medical help 🤗

Ronaldo gifted his shirt to the steward he hit with the ball during a warm-up before Tuesday’s Champions League game 📸 pic.twitter.com/TmEhaurk6Q

Look at her reaction after Ronaldo gave her his shirt ❤️ pic.twitter.com/jxxqT4pTTz

