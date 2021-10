O Ροναλντίνιο είναι επίσημος προσκεκλημένος της Παρί Σεν Ζερμέν για την αναμέτρηση με την Λειψία και κατά την διάρκεια της προθέρμανσης είχε θερμό εναγκαλισμό με τον Λιονέλ Μέσι σε μία συνάντηση δύο αληθινών τοτέμ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ronaldinho and Messi reunited at the Parc de Princes 🤗

(via @hadrien_grenier) pic.twitter.com/cL6Z2BKxEA

— ESPN FC (@ESPNFC) October 19, 2021