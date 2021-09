O Πογκμπά έφυγε από το «Ολντ Τράφορντ» και πήγε κατευθείαν να παρτάρει σε συναυλία

Ο Πολ Πογκμπά μετά την «τεσσάρα» της Γιουνάιτεντ επί της Νιούκαστλ και τις 7 δικές του ασίστ σε 4 ματς της φετινής Premier, τα «έσπασε» σε συναυλία του φίλου του, Burna Boy.

Ο Πογκμπά έχει βάλει πλώρη από νωρίς για το βραβείο του καλύτερου στις ασίστ στο φετινό πρωτάθλημα της Premier League έχοντας μετρήσει ήδη εφτά «σερβιρίσματα» για γκολ προς τους συμπαίκτες του στη Γιουνάιτεντ.

Μετά το 4-1 επί της Νιούκαστλ στο απόγευμα που όλα κινήθηκαν στον αστερισμό του Κριστιάνο Ρονάλντο στο «Ολντ Τράφορντ», ο Γάλλος χαφ έφυγε και πήγε στο Parklife, προκειμένου να διασκεδάσει στη συναυλία του φίλου του, Burna Boy.

Μάλιστα, ο καλλιτέχνης τον ανέβασε και στη σκηνή για να τραγουδήσουν παρέα. Άλλο που δεν ήθελε ο Πογκμπά, που είναι… μανούλα σε κάτι τέτοια.

🚨⚽️ | NEW: Paul Pogba at Parklife after helping Manchester United to a 4-1 win over Newcastle. pic.twitter.com/SgmrSSAlNg

— Football For All (@FootballlForAll) September 11, 2021