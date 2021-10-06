O Πιέρος καλεί να στηρίξουμε την ομάδα που μας ενώνει! (ΒΙΝΤΕΟ)

Από
Themasports.com
-
0
34

H Eθνική Κύπρου, αντιμετωπίζει την Κροατία και ο Πιέρος, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΚΟΠ, καλεί τον κόσμο να στηρίξει την προσπάθεια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Το βίντεο: 