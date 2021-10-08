Ο ΠΑΣΠ για τη συμφωνία για το Red Button

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To #RedButton, με το οποίο ο ΠΑ.Σ.Π. πρωτοπόρησε, φέρνοντας το στην Κύπρο πριν από 3 χρόνια για προστασία του αθλήματος και των ποδοσφαιριστών, γίνεται επίσημα ένα πανευρωπαϊκό εργαλείο καταπολέμησης της χειραγώγησης αγώνων μετά από Συμφωνία #FIFPRO#UEFA!

Πηγή: ΠΑΣΠ

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