Ο «Πάπου» έρχεται Κύπρο – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ από το αεροπλάνο!

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Ο Γεωργιανός επιθετικός, Γκιόργκι Παπουνασβίλι που συμφώνησε με τον Απόλλωνα ανέβηκε στο αεροπλάνο και έρχεται Κύπρο.

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